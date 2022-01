Fakkeltocht: “Laatste keer waren er 8.000 mensen, de nood is sindsdien alleen maar hoger geworden’

nieuws

Hoeveel mensen zaterdagavond mee gaan lopen in de fakkeltocht is voor de organisatie onduidelijk. “Na de laatste fakkeltocht is de nood alleen maar hoger geworden.”

De laatste fakkeltocht werd in januari 2019 gehouden. Volgens de politie waren er toen 8.000 mensen aanwezig. “We hebben de afgelopen vier dagen ontzettend hard gewerkt”, vertelt oud-nachtburgemeester Chris Garrit, één van de organisatoren. “Vorige week zaterdag heb ik samen met SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman de Martinitoren symbolisch gestut. Na alles wat er de afgelopen week gebeurd is, en wat er al ruim tien jaar gebeurd, is de maat vol. We moeten laten zien dat we er klaar mee zijn. En dat doen we dan vanavond wel op zijn Gronings, met de kop d’r veur. Hoeveel mensen er komen? De vraag is me de afgelopen dagen vaak gesteld. Ik weet het niet. Maar na de laatste tocht is de nood alleen maar hoger geworden.”

“Iedereen die vanavond meeloopt heeft een bepaalde reden”

Of er zaterdagavond ook bekende mensen meelopen: “Iedereen die meeloopt heeft een bepaalde reden. Of je nu bekend bent of niet bekend, links of rechts, groen of geel, iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft een reden. Als je echt bekende namen wilt horen, acteur Marcel Hensema is aanwezig. Hij gaat ook een toespraak houden op het podium. Freek de Jonge is onderweg naar Groningen, Bert Visscher heeft zijn steun uitgesproken. En zo kan ik nog wel even door gaan.”

Stream

De fakkeltocht begint zaterdagavond om 20.00 uur op de Vismarkt. “Behalve fysiek kunnen mensen ook digitaal mee doen. We hebben een stream via Zoom waar duizend mensen aan mee kunnen doen. Zij zullen te zien zijn op een groot scherm op de Vismarkt. Daarnaast hebben we ook een stream in de lucht waar mensen de fakkeltocht kunnen volgen.”

Fakkeltocht

Aanleiding voor de fakkeltocht van zaterdagavond is het besluit van de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok om de gaswinning in het Groningenveld dit jaar te verdubbelen. Daarnaast zorgde de tweede subsidieronde, waarbij mensen aanspraak kunnen maken op 10.000 euro, voor mensonterende toestanden. Afgelopen maandag stonden er lange rijen voor de gemeentekantoren, en was ook de online wachttijd enorm.