Fakkeltocht brengt meer dan 10.000 mensen op de been in Stad (foto’s)

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De fakkeltocht in de binnenstad van Groningen heeft ruim 10.000 mensen op de been gebracht. Dat laat de politie weten.

“De sfeer is heel gemoedelijk, bedeesd en netjes”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Mensen dragen fakkels, maar er zijn ook Groningse vlaggen en spandoeken te zien. Op deze spandoeken staat bijvoorbeeld te lezen: ‘Slappe was dubbelgas!’ en ‘Onze toekomst, gas terug’.” Weening noemt het indrukwekkend. “Rond 20.00 uur liepen hier op de Praediniussingel de eerste mensen voorbij, nu een uur later lopen de laatste mensen voorbij.” Aanvankelijk zou de fakkeltocht om 20.00 uur starten, maar omdat het zo druk was op de Vismarkt werd om 19.45 uur al besloten om te beginnen met lopen.

Tekst gaat verder onder de video

Toespraken

Op de Vismarkt heeft de organisatie een podium opgebouwd waar verschillende toespraken werden gehouden. Onder andere Marcel Hensema sprak de mensen toe, maar ook oud-nachtburgemeester Chris Garrit: “Het is tijd voor een nieuw geluid”, zegt Garrit. “Samen kunnen we zorgen dat het beter gaat. De omgeving van de mens is zijn medemens. We moeten de negatieve spiraal doorbreken, we moeten samen omhoog kijken. Respect voor Groningen, respect voor Grunn!”

Deelnemers aan de fakkeltocht lopen een ronde door de binnenstad. Men loopt via de Vismarkt, Praediniussingel, Hoge der A, Lopende Diep en Turfsingel terug naar de Vismarkt. Op de Praediniussingel stonden tientallen trekkers opgesteld die luid toeterend hun steun betuigden. Onder de mensen die meelopen diverse bekende gezichten. Zoals Susan Top, Tiktok Tammo en Freek de Jonge. Ook diverse politici lopen mee. Tijdens de tocht wordt diverse keren het Groningse volkslied gezongen.

Tekst gaat verder onder de foto

“Beter een goede buur dan een verre vriend”

In de fakkeltocht lopen niet alleen mensen uit Groningen mee. Ook mensen uit Drenthe en Friesland zijn aanwezig. “Beter een goede buur dan een verre vriend”, reageert Sybe Knol van de Fryske Nasjonale Partij, de FNP. “Wij zijn helemaal niet activistisch, maar wij vonden dat we mee moesten lopen. Als het gaat om de provincies maken we onderling grapjes, en dat moet ook. Maar nu moeten we schouder aan schouder staan. Je kunt spreken over een randstadkabinet, alles wat hier gebeurt doet er in Den Haag niet toe. Het is tijd voor actie.”

Ook in andere delen van de gemeente wordt actie gevoerd. Zo wordt in Engelbert in de kerk de noodklok geluid. Op sociale media wordt het geluid omschreven als indringend. Behalve fysiek wordt er ook online actie gevoerd. Zo kan op de website van het Dagblad van het Noorden een digitale fakkel worden ontstoken. Inmiddels branden daar al ruim 200.000 fakkels.

Tijdens de fakkeltocht wordt diverse keren het Grönnens Laid gezongen. Tekst gaat verder onder de video:

Fakkeltocht

Aanleiding voor de fakkeltocht zijn de recente ontwikkelingen in Groningen. Vorige week donderdag maakte de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok bekend dat de gaswinning in het Groningenveld dit jaar verdubbeld wordt. En afgelopen maandag moesten mensen urenlang in de rij staan om aanspraak te maken op een subsidie van 10.000 euro. Veel mensen moesten teleurgesteld worden. Daarnaast wordt de fakkeltocht aangegrepen om actie te voeren voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG.

