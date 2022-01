Eurovoetbal vanwege corona jaar uitgesteld

sport

Finale tussen Sporting en FC Groningen/Cambuur, foto Andor Heij

Het Eurovoetbaltoernooi voor jeugdteams, dat dit jaar na tien jaar afwezigheid weer gehouden zou worden, is een jaar uitgesteld. De financiële risico’s zijn te groot.

De organisatie heeft al twee afzeggingen gekregen omdat er vanwege de coronapandemie een negatief reisadvies geldt voor Nederland.

Het toernooi wordt in het Hemelvaartweekeinde gehouden en de organisatie moet vanaf nu financiële verplichtingen aan gaan voor de reis en verblijfskosten van de deelnemende teams. “Gezien de onzekerheid over de voorwaarden omtrent internationaal reizen in de komende maanden, acht het bestuur het onverantwoord om deze verplichting aan te gaan”, aldus Eurovoetbal.

Er zouden 14 jeugdteams mee doen aan het driedaagse toernooi dat zich voornamelijk op sportpark de Esserberg zou afspelen. Eurovoetbal gaat zich nu helemaal richten op de organisatie van het jeugdtoernooi in 2023.