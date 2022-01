ESNS weer begonnen: “Helaas ook dit jaar weer online”

Eurosonic Noorderslag is weer begonnen. Dit jaar is het festival, net zoals vorig jaar, opnieuw online en zonder publiek.

Volgens de organisatie van ESNS laten de huidige maatregelen rondom Covid-19 het niet toe om alle geboekte Europese acts en muziekprofessionals naar Nederland te halen en samen te brengen. De steeds wisselende beperkingen en de onzekerheden rondom het reizen naar Nederland maken het voor ESNS onmogelijk om een fysiek festival te organiseren. Het wordt daarom online gehouden, net zoals vorig jaar. De invulling van het festival blijft wel hetzelfde.

Op de website zijn verschillende streams tegelijk te bekijken. Overdag vindt een internationale muziekconferentie plaats en ’s avonds en ’s nachts, tijdens de showcase festivals (Eurosonic en Noorderslag), krijgt muzikaal talent de kans om zich te presenteren aan een internationaal publiek. Eurosonic Noorderslag duurt nog tot en met zaterdag.

Net als voorgaande jaren is er weer een groot aanbod aan artiesten. Er zijn ruim 150 acts die meedoen. “Dit zijn de talenten van de toekomst. Er is elk jaar een aantal bekende artiesten, maar ook een grote hoeveelheid onbekende artiesten. Het zijn vaak de onbekende artiesten die de meeste indruk maken,” aldus Peter Sikkema, concert- en festival-promotor. Vorig jaar werd ESNS goed bekeken en Sikkema verwacht dit jaar hetzelfde: “Bij de conferentie zien we al dat de aantallen net zo groot zijn als vorig jaar en de reacties zijn erg goed. Ik verwacht alleen maar meer bezoekers en kijkers.”

De zangeres Merel Baldé, ook wel bekend als MEROL, nam maandag haar optreden op. Tijdens dit optreden zong ze liedjes van haar debuutalbum Troostprijs, die verschijnt op 15 april. Kijkers krijgen dus een voorproefje van haar nieuwe album. “Het optreden ging volgens mij goed. Het voelt wel meer als een repetitie dan een optreden omdat je voor een lege zaal staat. Ik hoop wel dat het volgend jaar met publiek kan en zonder livestream,” aldus Merel Baldé.