sport

Foto Andor Heij: Overleg tussen ON trainer Erwin Heerlijn (l) en Be Quick trainer Steven Wuestenenk

Erwin Heerlijn, trainer van zaterdag eersteklasser Oranje Nassau, heeft zijn contract met een jaar verlengd.

De 36-jarige Heerlijn gaat daarmee zijn vijfde jaar in bij ON. Zowel de trainer, de spelersgroep als het bestuur van ON zijn zeer tevreden over de onderlinge samenwerking.

Ook keeperstrainer/assistent Peter van der Sluis blijft nog een jaar. ON is nog op zoek naar een jonge assistent-trainer.