Automobilist zwaargewond bij ernstig verkeersongeluk op Diamantlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Diamantlaan heeft maandagavond een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Daarbij is een automobilist zwaargewond geraakt.

Het ongeluk vond plaats rond 22.10 uur ter hoogte van de kruising met de Edelsteenlaan. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “Door nog onbekende oorzaak is een automobilist tegen een boom gereden en heeft op de weg daar naar toe meerdere voertuigen geraakt. Eén persoon is hierbij ernstig gewond geraakt. De hulpverlening is opgestart.”

Met spoed naar ziekenhuis

Nieuwsfotografen vertellen dat hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen. “Vier ambulances staan hier in de straat”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Medisch personeel is druk in de weer. Zij worden daarbij geassisteerd door het Mobiel Medisch Team, het MMT. Na stabilisatie is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.” Bronnen melden dat het voertuig met hoge snelheid tegen de boom is gereden en daarna in brand vloog. Brandweerlieden konden deze brand snel blussen. Verschillende geparkeerde auto’s die aangereden zijn, zijn beschadigd geraakt.

Brandweerlieden plaatsten schermen waarmee het toegestroomde publiek het zicht ontnomen werd. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg geruime tijd afgesloten.