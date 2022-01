Eric Bos van GCC: ‘Geen quarantaineplicht meer!’

‘Geen quarantaineplicht meer!’ dit zegt Eric Bos. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging Groningen City Club. Dit is nodig omdat ondernemers de planningen niet meer rondkrijgen omdat door de omikronvariant gigantisch veel werknemers in quarantaine zitten.

‘Ik zou de quarantaineplicht er af gooien, kijk om je heen en hoor wat allerlei deskundigen zeggen. We zijn over de grootste (corona) hobbel heen, ga nu dan ook die maatregelen afschalen.’ stelt Bos.

Het onderwijs en de zorg hebben al eerder aan de bel getrokken dat door personeelstekort, planningen en afspraken niet meer gehaald werden. Bos hoort dit nu ook bij Groningse ondernemers: ‘Wij hebben heel veel kleine ondernemers in onze achterban. Die soms maar twee of drie werknemers in dienst hebben, als hier dan één of twee van afvallen heb je qua planning een fors probleem. Dan kan je bijvoorbeeld moeilijk je winkel openhouden.’

Volgens Bos is de tijd nu rijp om op een andere manier om te gaan met het coronavirus. Of dat gebeurd is nog even afwachten, waarschijnlijk komt het kabinet volgende week dinsdag opnieuw met een persconferentie.