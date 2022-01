Emmanuel Matuta transfervrij van Jong PSV naar FC Groningen

sport

Foto: PSV Eindhoven

PSV laat belofte Emmanuel Matuta per direct vertrekken naar FC Groningen. De 19-jarige Belg tekent volgens het Algemeen Dagblad en Voetbal International een contract voor 4,5 jaar bij de Groningse club.

De club zal de nieuwe aanwinst hoogstwaarschijnlijk vandaag (donderdag) nog presenteren. FC Groningen hoefde geen geld te betalen voor de controlerende middenvelder (en verdediger), maar zou wel een deel van een eventuele transfersom voor een doorverkoop door moeten sluizen naar Eindhoven.

Matuta speelde dit seizoen zeventien wedstrijden in de Eerste Divisie met de belofteploeg van PSV. De Brabanders namen de Belg in 2018 over van KV Mechelen.