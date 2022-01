Elftal Groninger sporters krijgt gemeentelijke sportpenning

sport

Louise Liemberg neemt haar sportpenning in ontvangst uit handen van wethouder Inge Jongman - Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Elf Groninger sporters kregen donderdag te horen dat ze een sportpenning hebben gekregen van de gemeente Groningen. Twee van hen (Leonie van Vliet en Louise Liemberg) kregen de penning donderdagmiddag uitgereikt door wethouder Inge Jongman.

De andere negen winnaars van de sportpenning (Marit Dopheide, Sofie Dokter, Britt Weerman en Jorinde van Klinken, Jenning de Boo en roeiers Lucas Keijzer, Tijn Lubbert, Anna Menke en Marg van der Wal) krijgen hun medaille via de post. Naast de penning kregen alle elf ontvangers van de penning een persoonlijk gedicht van Stadsdichter Myron Hamming.

De elf sporters en teams hebben allen een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald bij Europese- of Wereldkampioenschappen. Ook zijn er penningen uitgereikt aan Groninger sportteams die Nederlands Kampioen zijn geworden.

‘Topprestaties in onzekere tijden’

De gemeente is onder de indruk van de groep bijzondere sporters, aldus wethouder Inge Jongman: “Ze waren vorig jaar in staat om in onzekere tijden, met de dreiging van corona en veelal zonder publiek, de motivatie en focus te behouden om een topprestatie neer te zetten. De sportieve gedrevenheid en mentale veerkracht die daarvoor nodig zijn, vormen een prachtig voorbeeld voor andere sporters en inwoners van onze gemeente.”