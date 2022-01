EK Zaalvoetbal MartiniPlaza en Ziggo Dome voorlopig zonder publiek

nieuws

UEFA Futsal EURO 2022, het grootste EK zaalvoetbal ooit, wordt in ieder geval tijdens de eerste week zonder publiek gespeeld. Er wordt gespeeld in Martiniplaza in Groningen en de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het EK Zaalvoetbal, met zestien deelnemende landen, vindt plaats van 19 januari t/m 6 februari. Minister-president Mark Rutte maakte vrijdag bekend dat voorlopig geen publiek is toegestaan bij sportevenementen. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer mogelijk is. Dit betekent dat het toernooi tijdens de groepsfase zonder publiek wordt gespeeld. Het is onzeker of er na de eerste week, tijdens de knock-outfase, publiek aanwezig mag zijn. De wedstrijden van Oranje zijn live te zie bij de NOS. Oranje speelt in groep A tegen Oekraïne, Portugal en Servië, telkens in Amsterdam.

Toernooidirecteur Gijs de Jong: “Uiteraard hadden we gehoopt dat de zestien deelnemende landen voor twee volle stadions in actie zouden komen. Mocht het later in het toernooi alsnog mogelijk zijn om fans te verwelkomen dan gaan wij hier alles aan doen. Als organisatie zijn wij erop ingericht om op een veilige en verantwoorde manier een dergelijk event te organiseren.”

Fans die reeds een ticket voor het toernooi hebben bemachtigd, krijgen hun volledige aankoopbedrag terug en ontvangen hierover per e-mail bericht. Mocht blijken dat er toch publiek welkom is tijdens de knock-out fase in de Ziggo Dome, dan krijgen fans die reeds een ticket voor die specifieke wedstrijd hebben gekocht voorrang op de ticketverkoop.