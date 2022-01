“EK Futsal eerste sportevenement 2022 met publiek, kaartverkoop start woensdag”

nieuws

Bij de wedstrijden op het EK Futsal, die woensdag in Groningen worden gespeeld, zit publiek op de tribunes. Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat er weer publiek is toegestaan bij sportevenementen.

In MartiniPlaza worden woensdag twee groepswedstrijden gespeeld, Bosnië Herzegovina tegen Georgië en Spanje tegen Azerbeidzjan. De organisatie heeft voor deze wedstrijden kinderen uitgenodigd die tijdens de duels op de tribunes zullen zitten. Vanaf vrijdag zijn er weer toeschouwers welkom die een kaartje hebben gekocht. De kaartverkoop start woensdag.

Toernooidirecteur: “Futsal verdient een podium”

“Het is fantastisch nieuws”, reageert toernooidirecteur Gijs de Jong. “We hebben altijd hoop gehouden op versoepelingen en zijn op de achtergrond blijven werken met verschillende scenario’s. Eindelijk mogen de deuren open voor publiek. Niet alleen voor de fans is dit de kans om het Europees Kampioenschap van dichtbij te ervaren, maar ook voor alle teams, gemeenten en iedereen die hier al die tijd hard voor hebben gewerkt is dit geweldig nieuws. Futsal verdient een podium en ik ben blij dat we nu, al is het voor een beperkt aantal bezoekers, eindelijk de deuren mogen openen”.

Het EK Futsal wordt in Amsterdam en in Groningen gespeeld. Het kabinet maakte dinsdagavond op een persconferentie bekend dat er weer publiek is toegestaan bij sportwedstrijden. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Zo moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Voor Groningen betekent dit dat er maximaal 650 toeschouwers welkom zijn, in Amsterdam zijn maximaal 1.250 bezoekers welkom.

Het zaalvoetbaltoernooi begon vorige week. Nederland speelt haar eerstvolgende en tevens laatste groepswedstrijd komende vrijdag. Tegenstander is dan Servië. De wedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld.