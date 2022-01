Eindexamens versoepeld; leerlingen mogen ook dit jaar een extra vak schrappen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Scholieren die in mei eindexamen gaan doen, mogen net als vorig jaar een extra vak schrappen. Dat heeft minister Dennis Wiersma (VVD) van Onderwijs maandag laten weten.

Eerder maakte het ministerie al bekend dat eindexamenkandidaten zo nodig een extra herkansing kunnen doen. Ook is er de mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. De maatregelen worden genomen omdat het kabinet inziet dat het dit jaar opnieuw niet een normaal schooljaar is voor leerlingen. De periode van lockdowns is weliswaar aanmerkelijk korter maar door quarantaineregels moeten klassen soms een periode online onderwijs volgen. Bovendien hebben leerlingen vorig jaar en in het schooljaar daarvoor wel te maken gehad met lockdown maatregelen.

Wiersma spreekt van een pittig parcours dat leerlingen hebben afgelegd en nog moeten afleggen. De minister geeft verder aan dat het vak dat weggestreept mag worden geen kernvak mag zijn. Dus dat betekent dat vmbo’ers geen Nederlands mogen laten vallen, op andere niveaus gaat het om Nederlands, Engels en Wiskunde. Maar mocht een ander vak van het pakket onvoldoende zijn en een leerling daardoor zakken, kan de leerling kiezen het vak te laten vervallen. Ook vorig jaar konden eindexamenleerlingen van deze maatregel gebruik maken.

De eindexamens vinden dit jaar plaats van 12 tot en met 30 mei.