‘Eerste winkeldag na harde lockdown goed verlopen’

nieuws

De eerste dag dat niet-essentiële winkels weer hun deuren mochten openen is goed verlopen. Dat laat brancheorganisatie INretail weten.

Vrijdagavond maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen in het land versoepeld zouden worden en dat op zaterdag de deuren van niet-essentiële winkels weer open zouden mogen. “Bij winkeliers was sprake van een gezellige toeloop”, vertelt woordvoerder Paul te Grotenhuis van INretail. Volgens de zegsman was het nergens in Nederland te druk met mensen die aan het shoppen waren. Ook de Nederlandse BOA Bond is tevreden: “Het is goed gegaan. Ik hoor van de medewerkers op straat dat er ook meer mensen zijn die buiten een mondkapje dragen en dat de sfeer goed was”, aldus de BOA Bond.

Winkeliers lieten zaterdag aan OOG Tv weten tevreden te zijn: “De stemming is de hele dag al erg goed”, vertelt Kim van spellenwinkel Wirwar. “Er komen gelijk weer mensen langs, waarbij velen ons ook een hart onder de riem steken. Dat is super fijn.”