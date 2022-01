Eerste twintigers aan de beurt voor boosterprik

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Vanaf zaterdagochtend kunnen de eerste twintigers een afspraak maken voor een boostervaccinatie tegen het coronavirus. Dat maakte de GGD Groningen bekend, namens het RIVM.

Mensen die geboren zijn in 1991 of 1992 werden zaterdagochtend vanaf 11.00 uur uitgenodigd om een afspraak in te plannen voor de boosterprik. Een deel van deze mensen is nu nog 29 en is daarmee de eerste groep Nederlanders onder de dertig jaar die een boosterprik mag komen halen.

Uit de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat er tot nu toe 3.864.711 boosters en derde prikken zijn gezet in Nederland als geheel, wat neerkomt op 24,1 procent van de volwassenen.