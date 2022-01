Eerste paal voor nieuwe woningen aan Ommelanderstraat gaat de grond in

nieuws

Foto: Jaap Faber

De eerste funderingspaal voor de in totaal achttien woonblokken en aanleunwoningen aan de even kant van de Ommelanderstraat in Ten Boer werd dinsdagochtend de grond in geboord.

Volgens bewoner Jaap Faber (die nu tijdelijk elders verblijft) markeerde de paal de start van de versterking van het eerste blok wat wordt aangepakt in het kader sloop en nieuwbouw van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan, de zogenaamde ‘batch 1588’. In dit project worden 18 blokken en een aantal aanleunwoningen gesloopt en herbouwd.

“Op 13 december is de sloop van genoemde blok gestart en dan begint het boren van de eerste paal”, vertelt Faber. “Er komen 59 palen van elk 16 meter onder de woningen. De bewoners die nu tijdelijk elders verblijven hopen in de zomer hun nieuwe woning weer te kunnen betrekken.”