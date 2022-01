Eerste nieuwe afrit ‘superrotonde’ geopend, ter voorbereiding op Operatie Julianaplein

nieuws

De tijdelijke afrit van het Vrijheidsplein naar de Laan van de Vrijheid is vrijdagavond, twee weken eerder dan gepland, open gegaan voor autoverkeer. Het is de eerste afrit van de zogenaamde ‘superrotonde die Aanpak Ring-Zuid bouwt, ter voorbereiding op ‘Operatie Julianaplein’ en de sloop van het Vrijheidsplein.

Aanvankelijk zou de oprit op 11 februari worden geopend, maar dat is vervroegd. Tegelijkertijd met de opening van de tijdelijke afrit is de kruising met de Donderslaan en de Laan van de Vrede afgesloten. Daarnaast geldt er een parkeerverbod in bepaalde delen van de wijk.

De tijdelijke afrit naar de Laan van de Vrijheid is de eerste van de drie tijdelijke wegen die tot eind februari op en nabij het Vrijheidsplein worden aangelegd (zie afbeelding hieronder). Samen met de tijdelijke verbindingsweg richting de westelijke ringweg en een tijdelijke keerlus terug richting Laan Corpus den Hoorn is de tijdelijke afrit naar de Laan van de Vrijheid vanaf eind februari onderdeel van één grote ‘superrotonde’, in combinatie met de dubbele rotonde bij Corpus den Hoorn. Daarmee moet er ruimte komen om het oude Vrijheidsplein af te breken en een nieuwe te bouwen.