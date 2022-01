Eenrichtingscircuit in Stad wordt aangepast na grote verkeersdrukte op zaterdag

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De grote verkeersdrukte die zaterdag ontstond in Stad vanwege de afsluiting van de A28 heeft Combinatie Herepoort doen besluiten om in te grijpen. Dat laat men zaterdagavond weten.

“Al een groot deel van de dag worden we geconfronteerd met grote drukte op de Hereweg en het stationsgebied”, vertelt omgevingsmanager Bert Kramer. “We hebben aanpassingen proberen te verrichten door de verkeerslichten aan te passen. Dit kunnen we echter maar beperkt doen. We zien dat het verkeer wel doorrijdt maar dat het wel druk blijft. Daarom hebben we besloten om in te grijpen.”

Rechtsaf en linksaf

“Als je op dit moment vanaf Assen komt dan word je bij de afrit Groningen-Zuid van de snelweg geleid. Vervolgens kun je alleen rechtsaf in de richting van de Verlengde Hereweg. Dit gaan we aanpassen. Op dit moment zijn we druk aan het werk om ook linksaf, richting Corpus den Hoorn, mogelijk te maken. De verwachting is dat we deze route zondagochtend om 06.00 uur open kunnen stellen. Het effect is dat we de verkeersstroom kunnen verdelen, maar het is wel spannend omdat je ook met de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis zit voor bijvoorbeeld ambulances. De Veiligheidsregio gaat dit daarom morgen nauwlettend monitoren.”

Secundaire effecten

Volgens Kramer wordt de grote drukte mede veroorzaakt door secundaire effecten waar Herepoort geen invloed op heeft. “De storm speelt ons parten. De laatste uren worden we geconfronteerd met gevelbeplating van het Gasunie-gebouw die naar beneden is gekomen. Hierdoor is een deel van de ringweg afgesloten. Wel hebben we zojuist de toerit vanaf het Vrijheidsplein richting het Julianaplein geopend omdat anders het verkeer geen enkele kant meer op kon.”