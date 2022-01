Tonnen versleten jeans en T-shirts worden kantoorstoelen voor gemeente

nieuws

Foto: Henk Tammens (gemeente Groningen)

Vanaf donderdag is Groningen de eerste gemeente die (naar eigen zeggen) de textielkringloop heeft weten te sluiten. Wethouder Glimina Chakor nam donderdagmiddag de eerste kantoorstoel in ontvangst die volledig opnieuw bekleed is met een stof, gemaakt van oude kleren uit de gemeente Groningen.

Proces

De eerste ‘nieuwe’ stoel is er een die al tien jaar in gebruik was bij de gemeente. De stoel is compleet ‘gerefurbisht’ met een interieurstof, op basis van gerecycled textiel afkomstig uit Groningen zelf. Deze Gronings Goud-stoel is de eerste in een reeks van 250 kantoorstoelen die binnenkort een tweede leven gaan krijgen bij de gemeente Groningen.

GoudGoed uit Groningen is verantwoordelijk voor het inzamelen van het textiel. De kleding wordt vervolgens ‘vervezeld’ bij het bedrijf ReBlend uit Amsterdam, waarna het wordt gesponnen en geveven tot een nieuwe stof. De stoffering van de kantoorstoelen van de gemeente gebeurt vervolgens bij Vepa uit Hoogeveen.

Duizenden kilo’s kleding krijgen tweede leven

Met de order voor kantoorstoelen van de gemeente Groningen (de eerste voor het traject) komen duizenden kilo’s versleten jeans en T-shirts die Groningers naar de textielcontainer hebben gebracht terug naar de gemeente, aldus projectleider Carolina Vogel van de gemeente Groningen: “Met Gronings Goud laten we zien dat het echt kán, die circulaire economie. We hebben een productieketen opgezet die waarde toevoegt in plaats van vernietigt. We hebben een businessmodel dat schaalbaar en kopieerbaar is.” Het project Gronings Goud volgens Vogel daarom nu al genomineerd voor een van de binnenkort uit te reiken Circular Awards 2022.

Wethouder Glimina Chakor is blij met haar nieuwe stoel: “Gronings Goud is een mooi voorbeeld hoe je met vereende krachten bij kunt dragen aan een circulaire economie. Minder weggooien en meer hergebruiken zodat we in 2050 volledig circulaire kunnen zijn. We willen met dit project ondernemers stimuleren om hoogwaardige nieuwe toepassingen te bedenken voor afval, want afval is het nieuwe goud.”