Duizenden Amerikanen denken dankzij influencer dat fakkeltocht een coronaprotest was

Afbeelding via Twitter Aaron Ginn

De Amerikaanse tech-ondernemer en Republikeinse influencer/politicus Aaron Ginn deelde de afgelopen dagen meerdere keren beelden van het fakkelprotest in de Groninger binnenstad met zijn duizenden volgers op Twitter. Volgens Ginn was het geen protest tegen de gaswinning en bevingsschade, maar een protest tegen de ‘nieuwe politiestaat in Nederland’.

De berichten van Ginn (getooid met teksten als ’tienduizenden vrij mensen demonstreren tegen nieuwe politiestaat in Nederland’, ‘de Nederlanders komen op tegen hun regering en aanhoudende onderdrukking’, ‘demonstranten in Nederland die met fakkels lopen om een ​​einde te maken aan het ‘nieuwe normaal’) worden duizenden keren gedeeld, geliket, en becommentarieerd op de Twitterpagina van de Amerikaan.

A striking scene tonight as protestors in the Netherlands walk with torches to call for an end to the “new normal”.

pic.twitter.com/oZjV2U7Loi — Aaron Ginn (@aginnt) January 16, 2022

Ginn is niet de eerste de beste als het gaat om Twitteraars. Hij was in 2012 de enige man uit Silicon Valley die lid was van de presidentiële campagne van Mitt Romney. Kort daarvoor richtte hij, samen met zijn medeoprichters, Lincoln Network op om technologie te gebruiken om vrijheid in de openbare ruimte te bevorderen. Daarvoor leidde Ginn het productbeheer voor groei bij Everlane, StumbleUpon. Hij is in Silicon Valley bekend, omdat hij de ‘growth hacking-beweging’ oprichtte en bekend maakte.

The Netherlands erupts tonight to stop COVID law. pic.twitter.com/3b1CXcCCu0 — Aaron Ginn (@aginnt) January 16, 2022

Gelukkig gaat de valse berichtgeving van Ginn niet geheel onopgemerkt voorbij. Meerdere Twitteraars nemen de moeite om de berichten van Ginn te betichten van ‘desinformatie’ en ‘fake-news’, waarna weer anderen proberen om deze mensen te betichten van ‘censuur’.

Tens of thousands of free people protested against the new police state in Netherlands. pic.twitter.com/n7FK9r24jS — Aaron Ginn (@aginnt) January 17, 2022

This is not true !!! We did protest peacefull against something else namely against the gas extraction in groningen where people suffer from earthquakes because of it the goverment said they would stop mining but now they wanna go on while the people here really suffering !! pic.twitter.com/7yU7ts7GnQ — Lilian de vries (@limi2430) January 17, 2022