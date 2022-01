Dublin niet verrast door Groningse belangstelling voor ‘Dublin Winter Lights’

nieuws

De gemeente Dublin is niet verrast door de Groningse belangstelling voor het ‘Dublin Winter Lights’ dat de afgelopen weken in de Ierse stad werd gehouden.

Vorige week publiceerde OOG Tv een artikel waarbij verschillende politieke partijen en ook nachtburgemeester Merlijn Poolman zich positief uitlieten over het lichtjesfestijn in Dublin. Aanleiding voor het artikel was een bericht van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) die op sociale media het evenement omschreef als een ‘lichtend voorbeeld’.

“Blij met alle interesse”

In Dublin kijken ze daar niet van op: “Het is een evenement dat zowel nationaal als internationaal op veel belangstelling kan rekenen”, vertelt woordvoerder Sinéad Murphy van de gemeente Dublin. “Ieder jaar ontvangen we ook talloze verzoeken om interviews te geven aan journalisten en om informatie te verstrekken aan instellingen. Als gemeente zijn we blij met deze interesse.”

Een impressie van het Dublin Winter Lights-festival.

Dublin Winter Lights

‘Dublin Winter Lights’ vond plaats in de periode van 15 november tot en met 1 januari. Op 21 locaties verspreid over de stad waren tijdens deze periode lichtprojecties te zien. Bewegende kerstfiguren in Merrion Square Park, een fraai verlicht schip op Sir John Rogersons Quay en rendieren op de City Hall. Twee verschillende wandelroutes voerden langs alle projecties. Behalve lichtprojecties stonden er ook displays opgesteld waar gedurende het evenement 76 mensen op te zien waren die het afgelopen jaar veel voor hun gemeenschap hebben betekend.

“Toekomstbestendige alternatieve manier van de viering van Oud en Nieuw”

De lichtshow in de Ierse stad is voor Groningen interessant omdat Stadsbestuur en gemeenteraad nadenken over een toekomstbestendige alternatieve manier van de viering van Oud en Nieuw. Gemeentewoordvoerder Hans Coenraads liet vorige week weten dat de eerste stapjes al zijn gezet: “In december hebben we in Groningen Poetry by Night georganiseerd, waarbij er gedichten van kinderen en jongeren op gebouwen en in de stad werden geprojecteerd. Tijdens het aftelmoment op Oudejaarsavond hadden we een lichtprojectie in de planning op de Vismarkt, echter de coronapandemie gooide roet in het eten waardoor dit niet door kon gaan. Hopelijk is er in de komende decembermaand weer wat meer mogelijk, zodat we dit verder kunnen laten groeien en een voorbeeld kunnen nemen aan hoe bijvoorbeeld Dublin dit doet. Hierover gaan we komend voorjaar ook met de gemeenteraad in gesprek.”

Nachtburgemeester: “Waarom niet? Het ziet er ook nog eens leuk uit”

Verschillende politieke partijen hebben laten weten onder de indruk te zijn van het Ierse evenement: “Ik vind dit fantastisch”, liet fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD vorige week weten. “Maar dit hoeft niet beslist tijdens Oud en Nieuw. Dit zou misschien ook heel erg leuk zijn om tijdens Groningens Ontzet aan te bieden.” Kirsten de Wrede is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Als fractie zien wij zo’n lichtshow, zoals dat in Dublin werd gehouden, wel zitten. We vinden het een heel leuk alternatief. Ik moet ook denken aan de inzet van drones waar je mooie lichtshows mee kunt maken.” Nachtburgemeester Merlijn Poolman: “Ik denk dat dit zeker leuk zou zijn voor Groningen. Ik ben voorstander van altijd meer evenementen, en het is ook nog eens in de nacht, dus waarom niet? Het ziet er ook nog eens leuk uit.”

Gemeente Dublin: “We waren op zoek naar een manier om meer bezoekers te trekken”

Terug naar Dublin. Want is ‘Dublin Winter Lights’ het resultaat van een discussie over een toekomstbestendige alternatieve manier van de viering van Oud en Nieuw die wellicht daar al jaren geleden is gevoerd? Woordvoerder Sinéad Murphy daarover: “Dublin Winter Lights bestaat sinds 2018. In de jaren daarvoor organiseerde de gemeente van Dublin het evenement ‘Turning on of Christmas Lights’. Maar we wilden heel graag meer bezoekers naar het stadscentrum halen. Daarom hebben we gezocht naar een evenement dat innovatiever is, langer duurt en past bij de kerstperiode. Dat is ‘Dublin Winter Lights’ geworden.”

Een promotiefilmpje van de gemeente Dublin over ‘Dublin winter lights’.

“Aantal positieve reacties neemt toe”

Volgens Murphy kan gesproken worden van een succes: “Ieder jaar neemt het aantal positieve reacties toe. We zien ook dat de bevolking het zelf gaat promoten door foto’s en filmpjes op hun eigen sociale media-kanalen te plaatsen. Ondertussen staat het evenement niet stil en proberen we het ieder jaar verder uit te breiden. Zo heeft de gemeenteraad van Dublin dit jaar een kunstwedstrijd voor kinderen gefaciliteerd om jonge mensen bij het evenement te betrekken. Daarnaast waren er de panelen waar foto’s van community workers uit de verschillende wijken in de stad op te zien waren. Het gaat om mensen die veel werk hebben verzet en die wij op deze manier in het zonnetje hebben willen zetten.”

“Stroomverbruik is gelijk aan een vaatwasser of stofzuiger”

Het innovatieve van het evenement zit hem onder andere in het zo duurzaam mogelijk zijn. “Voor het verlichten van gebouwen en bruggen gebruiken we LED-verlichting en voor de projecties werken we met projectoren met een laag vermogen. Waar je het stroomverbruik mee kunt vergelijken? Het verlichten van de gebouwen is gelijk aan het stroomniveau van een vaatwasser of een stofzuiger. Tijdens het evenement maken we ook gebruik van locaties waar geen elektriciteit voorhanden is. Hier hebben we als gemeente HVO-generatoren geplaatst. In vergelijking met dieselgeneratoren hebben deze een reductie van negentig procent in de CO2-uitstoot.”

Vuurwerk

Komend voorjaar gaat de gemeenteraad van Groningen in debat waarbij burgemeester Koen Schuiling (VVD), na een motie ingediend door GroenLinks, komt met een meerjarenplan voor Oud en Nieuw. Een belangrijk onderdeel daarin lijkt te gaan worden of er nog wel of geen ruimte is voor vuurwerk. “Wij zijn voorstander van het stoppen met (consumenten)vuurwerk en we zijn al enige tijd bezig met het bouwen van een alternatief”, liet fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks vorige week weten. De VVD heeft mixed-feeling bij een vuurwerkverbod. “De alternatieven bij een vuurwerkverbod zijn ingewikkeld. We hebben een hele grote gemeente. Je kunt niet in ieder dorp iets organiseren. En mensen gaan op Oudejaarsavond niet allemaal om 23.40 uur op de fiets naar de Vismarkt om een lichtshow te bekijken. Wij zijn daarom voorstander van het aanwijzen van vuurwerkzones in de dorpen en wijken.”

Vuurwerk- en lichtshow

Wel of geen vuurwerk. Hoe is dat in Dublin? Het Dublin New Years-festival wordt georganiseerd door Fáilte Ireland. Zij organiseren in de binnenstad, bij The Custom House, een georganiseerde vuurwerkshow in combinatie met een lichtshow. Zij laten echter weten dat vanwege de coronamaatregelen er een streep moest worden gezet door de festiviteiten.

Een impressie van de de jaarwisseling in 2019 in Dublin: