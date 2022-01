Drukke nieuwjaarsnacht voor Groninger brandweer verloopt zonder grote incidenten

nieuws

Foto: Brandweer.nl

Door de grote hoeveelheid buitenbrandjes had de Groninger brandweer, ondanks het vuurwerkverbod, een drukke nieuwjaarsnacht. De dienst is blij dat zich tijdens de jaarwisseling geen grote incidenten hebben voorgedaan.

In de Stad werkte de brandweer onder meer samen met politieagenten in koppels, de zogenaamde ‘multi-surveillanceteams’. Deze teams reden alle meldingen van buitenbranden langs, om te bezien of de brandhaar een gevaar vormde voor de omgeving. Dat gebeurde tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht 25 keer. Als een buitenbrand klein was en geen overlast veroorzaakte, kozen de brandweerlieden en agenten ervoor om het brandje niet te blussen. Als er sprake was van vliegvuur (waarbij een brand kan overwaaien naar de omgeving), schade aan het wegdek of het blokkeren van kruisingen, grepen de diensten wel in.

Volgens de brandweer was het aantal binnengekomen meldingen vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling.

De overgrote meerderheid van de brandweerlieden uit Groningen heeft zich niet bedreigd gevoeld tijdens de jaarwisseling. De dienst stelt dat de politie in sommige gevallen zorgde voor de veiligheid van het brandweerpersoneel.