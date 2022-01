Drukke jaarwisseling voor Martini Ziekenhuis, met relatief veel ‘gewone’ zieke mensen

nieuws

Het Martini Ziekenhuis had, ondanks de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod, een drukkere jaarwisseling dan normaal. 108 mensen meldden zich vanaf middernacht bij de spoedeisende hulp. Vorig jaar waren dat er slechts 82.

Volgens het ziekenhuis was er tijdens de jaarwisseling sprake van een groot aantal ‘zieke mensen’, patiënten die op andere dagen ook naar de Spoedeisende Hulp komen, met uiteenlopende klachten zoals benauwdheid, pijn op de borst of een botbreuk.“Dit jaar zijn veel mensen gezien waarbij de zorgzwaarte hoog was, bijvoorbeeld doordat deze mensen in isolatie behandeld moeten worden of door de ernst van de aandoening”, aldus het ziekenhuis. “Wat de druk op de afdeling ook vergroot is dat daarnaast vanwege Oud en Nieuw ook mensen binnen komen die onder invloed zijn van alcohol.” Alcoholvergiftiging zorgde voor vier opnames in het Martini Ziekenhuis, waaronder één patiënt jonger dan zestien.

De Spoedeisende Hulp behandelde geen slachtoffers met vuurwerkletsel, omdat deze direct doorgestuurd naar het Brandwondencentrum. Daar werden deze jaarwisseling in totaal 37 slachtoffers behandeld of kregen advies over hun brandwonden. Vorig jaar waren dat er slechts twintig. Tien slachtoffers liepen brandwonden op door vuurwerk, negen door carbid en de rest door andere oorzaken, waaronder frituurvet, vuurkorven en buitenkachels.