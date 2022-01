Druk op de zorg neemt iets af, ondanks toename besmettingen

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van de coronapandemie is iets afgenomen. Dat is vooral te zien in de beschikbare klinische bedden. Dat meldt Acute Zorg Noord-Nederland.

Volgens het AZNN geeft dit ruimte om de reguliere zorg weer geleidelijk op te schalen. Dat gebeurt in nauw overleg met alle ziekenhuizen in het noorden. Er wordt zorgvuldig gekeken waar en welke zorg kan worden opgeschaald. De Omikron-variant van het coronavirus wordt dan ook goed in de gaten gehouden.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 1432 Covid-patiënten. Op de intensive care liggen in totaal 375 Covid-patiënten, waarvan 31 in Noord-Nederland. Op de verpleegafdelingen gaat het om 1057 Covid-patiënten, waarvan 61 in het noorden.

Door de opkomst van de Omikron-variant is het aantal besmettingen weer sterk aan het stijgen. Dat heeft nog niet geleid tot een toename van het aantal opnames in het ziekenhuis, mede omdat het nu vooral jongeren zijn (tussen 20 en 29 jaar) die positief testen. Zij hebben vaak alleen milde klachten of kunnen thuis uitzieken.

Vaccineren blijft van groot belang om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen, aldus het AZNN. Het overgrote deel van de Covid-patiënten die op de IC liggen is niet gevaccineerd. Op diverse GGD-locaties is het nu mogelijk om zonder afspraak een boosterprik te halen.