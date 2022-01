Dringende oproep over behoud kinderhartcentrum: “Groningen redt ook Overijsselse levens”

nieuws

Het provinciebestuur van Overijssel heeft donderdagmiddag opnieuw een dringende oproep uitgedaan aan minister Kuipers van Volksgezondheid om het kinderhartcentrum in het UMCG niet te sluiten.

“Sluiting van dit centrum betekent voor deze groep inwoners nogal wat”, schrijft het provinciebestuur aan Kuipers. “Woon je in Steenwijk, helemaal bovenin de provincie Overijssel, dan is de afstand naar Utrecht 52 km, maar naar Groningen 28. Dat betekent dat ouders en familie elke dag naar de randstad moeten pendelen, want deze heel zieke kinderen hebben over het algemeen lange tijd specialistische zorg en ziekenhuisopname nodig.”

Maar voor het provinciebestuur van Overijssel is de reistijd van de ouders niet de voornaamste reden voor bijval aan het Groningse ziekenhuis. Want ‘Groningen redt ook Overijsselse levens’, zo stelt het college: “De eerder genoemde afstanden moeten na een geboorte dus ook worden afgelegd met het erg zieke kind in de ambulance. Ondanks dat die sneller mag en zal rijden, kan deze extra tijd net het verschil maken. Dat lijkt een gering risico, maar het is er wel een die doordraagt in de hele provincie.”

Daarnaast vreest Overijssel de gevolgen op de arbeidsmarkt, de economie, de woningbouw en het algehele welbevinden van haar inwoners door de sluiting van het centrum. “Daarnaast is Groningen een belangrijke opleidingsplek, die gespecialiseerde kinderartsen en -chirurgen levert. Dat is nationaal van groot belang”, aldus het Overijsselse provinciebestuur.