Drafbaan in Stadspark wordt geasfalteerd

nieuws

Het gemeentebestuur trekt 300 duizend euro uit voor de verharding van de drafbaan in het Stadspark. Het is de bedoeling om het geplande evenemententerrein onderdeel van het Stadspark te maken.

De huidige sintelbaan is niet geschikt om het terrein openbaar te maken. Bij nat weer is de baan slecht toegankelijk. Bovendien slijt de sintelbaan snel, bij intensief gebruik. Daarom wil het college de baan asfalteren. De kosten daarvan zijn niet meegenomen in het krediet van 1,65 miljoen voor de ontwikkeling van het evenemententerrein. De sintelbaan moet als eerste aangepakt worden, voordat het echte werk gaat beginnen.

De gemeente heeft in juni vorig jaar besloten de drafbaan te veranderen in een evenemententerrein. Het wordt een plek waar mensen kunnen wandelen, sporten en spelen, en waar ook ruimte is voor cultuur. Aan de westzijde van de drafbaan komt een multifunctioneel plein, geschikt voor het gebruik als waterspeelplaats, als ijsbaan in de winter en als vaste podiumplek voor evenementen. In de zone langs de Concourslaan kunnen de oorspronkelijke waterpartijen hersteld worden.