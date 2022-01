“Donderdagochtend begint met de kans op een mistbank, in het weekend bewolkt”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De veranderingen in het weerbeeld zijn de komende dagen klein. Het grijze weer houdt aan, waarbij er zondag kans is op wat neerslag. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er eerst kans op een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Verder wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3, wordt het 9 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 3 graden. Gedurende de nacht zijn er opklaringen waardoor er kans is op vorst aan de grond.”

“Vrijdag blijft het zacht bij 9 graden en verloopt de dag overwegend grijs. Wel blijft het droog. Op zaterdag is het met 5 of 6 graden wat kouder. Verder is er opnieuw veel bewolking. Zondag verloopt wat zachter met een maximumtemperatuur die rond de 8 graden ligt. In de middag is er kans op wat regen. Begin volgende week zijn de veranderingen klein.”

