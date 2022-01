“Donderdag waterkoud en guur, in het weekend bewolkt en kans op motregen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De weersveranderingen op korte termijn zijn klein. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de donderdag de uitzondering waarbij het waterkoud en guur gaat aanvoelen.

“Donderdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring”, vertelt Kamphuis. “Verder valt er een enkel buitje en komt de maximumtemperatuur rond de 4 graden te liggen. Het is waterkoud en een tikje guur dankzij een stevige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Op vrijdag is het in de ochtend droog en schijnt de zon nu en dan. In de middag neemt de bewolking toe gevolgd door een bui. Het wordt 7 graden.”

“Tijdens het weekend is het rustig maar overwegend bewolkt weer. Vaak is het droog maar de kans op een spatje motregen is niet helemaal uitgesloten. Het wordt 7 graden. De drukverdeling blijft ook na het weekend stevig in het slot zodat er maar weinig verandert.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.