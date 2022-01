“Donderdag bewolkt en regen met later zon, komende maandag mogelijk onstuimig”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De grijze en bewolkte dagen lijken de komende dagen plaats te gaan maken voor een wat ander weertype, waarbij winterweer nog altijd ver weg is. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is het bewolkt met buiige regen”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend trekt de regen naar het zuiden weg en in de middag breekt de zon weer eens af en toe door. Er kan dan nog wel een enkele bui of een buitje vallen, maar ook die zullen verdwijnt. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5, is het erg zacht bij temperaturen van 9 of 10 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 5 graden. Het is dan wel droog maar overwegend bewolkt.”

Vrijdag en zaterdag

“Op vrijdag is er eerst zo nu en dan zon, maar ontstaan er al snel vrij veel wolken die het de zon de rest van de dag lastig gaan maken. Het blijft droog en met een maximumtemperatuur van 7 graden doet de temperatuur een stapje terug. In het weekend kan het op zaterdag 10 of 11 graden worden. Het is dan bewolkt. De neerslag lijkt zich te beperken tot zo nu en dan wat lichte regen. Wel staat er een forse wind uit westelijke tot zuidwestelijke richting, windkracht 5. Langs het Lauwersmeer en in het Waddengebied windkracht 6 tot 7.”

Zondag en maandag

“Op zondag is er af en toe zon. De ochtend heeft daarbij de beste kansen. Gaandeweg de dag zullen de opklaringen plaats maken voor dikkere wolken. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 7 graden. In de nacht naar maandag volgt er regen. Op maandag trekt er een kleine maar venijnige randstoring dicht langs ons land. Mogelijk wordt het onstuimig met een flink toenemende wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 5 tot 6 boven land en hard tot stormachtig langs de kust met zelfs kans op wester- tot noordwesterstorm. Het is nog te ver vooruit om al te veel details te kunnen geven. Een kleine koerswijziging is het verschil tussen storm en stilte. Daarbij is het onstabiel, mogelijk guur met buien die gepaard kunnen gaan met hagel. Het wordt 6 graden.”

