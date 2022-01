Donar wint thriller tegen ZZ Leiden

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Leiden gewonnen van ZZ Leiden. In een zeer spannende wedstrijd werd het 69-71.

Leiden kon niet beschikken over de belangrijke spelers Worthy de Jong en Marijn Ververs. Na een rommelig begin waarin weinig werd gescoord, stond het 13-18 voor Donar na de eerste 10 minuten. In het begin van het tweede kwart kwam Donar twee keer met 10 punten voor te staan, maar dat verschil werd daarna weer ingelopen. Bij rust was het gelijk: 35-35.

Kort na rust nam de thuisploeg een paar keer een voorsprong van 5 punten, maar ook die voorsprong verdween weer. Aan het eind van het derde kwart was het 51-53. In een razendspannende vierde kwart trokken de Groningers aan het langste eind.

Topscorer bij Donar was Donte Ingram met 16 punten. Bij Leiden was Asbjorn Midtgaard topscorer met 20 punten.

Donar staat nu op de derde plaats in de BNXT League, achter Heroes Den Bosch en ZZ Leiden, en heeft 27 punten uit 16 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is komende woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in Rotterdam tegen Z&Z Feyenoord, dat zaterdag in eigen huis won van koploper Heroes Den Bosch.