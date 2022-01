Donar wint bekerwedstrijd tegen Zwolle

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Basketball Cup gewonnen. In Zwolle werd het tegen Landstede Hammers 73-85.

Bij Donar speelde de van een blessure teruggekeerde Jimmy Gavin weer mee. De wedstrijd kwam wat traag op gang (13-16 na 10 minuten spelen), maar daarna werd er meer gescoord. Bij rust hadden de Groninger basketballers al een voorsprong van 7 punten: 34-41. Aan het eind van het derde kwart was het verschil vergroot tot 10 punten (56-66), en ook het laatste kwart werd gewonnen, met 2 punten.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 18 punten, Lotanna Nwogbo met 15 punten en Donte Ingram met 14 punten. Bij Landstede Hammers was Ralf de Pagter topscorer met 18 punten.

De returnwedstrijd in MartiniPlaza is op dinsdag 1 februari. Wanneer Donar die wedstrijd wint of met minder dan 12 punten verliest, gaan de Groninger basketballers door naar de halve finale.