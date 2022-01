Donar simpel langs Feyenoord

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar had woensdagavond in Rotterdam geen moeite met Zeeuw & Zeeuw Feyenoord, dat afgelopen weekend nog gewonnen had van koploper Heroes Den Bosch. Het werd, met zo’n 200 man publiek op de tribunes, 79-93 voor de Groninger basketballers.

Het begin was nog voor de thuisploeg (7-0), maar daarna bogen de Groningers de achterstand om in een voorsprong, mede door de met scherp schietende Marquis Addison, die goed was voor 10 punten in het eerste kwart. De Rotterdammers moesten het vooral hebben van driepunters. Het eerste kwart eindigde bij 25-27. In het tweede kwart liep Donar verder uit, mede door een grote inbreng qua punten van Donte Ingram, Lotanna Nwogbo en Willem Brandwijk. Een 11-26 kwartuitslag betekende een 36-53 ruststand.

Na rust had Feyenoord geen schijn van kans om terug te komen in de wedstrijd. Het puntenverschil was aan het eind van het derde kwart ongeveer gelijk: 54-73. Aan het eind van het laatste kwart zette coach Matthew Otten van Donar zijn jeugdspelers in, en Feyenoord wist het verschil nog wat terug te brengen.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 16 punten, Lotanna Nwogbo met 14 punten en Donte Ingram met 12 punten. Bij Feyenoord was Jarrid Rhodes topscorer met 20 punten.

Donar blijft op de derde plaats staan in de BNXT League en heeft 29 punten uit 17 wedstrijden.