Donar pas na rust langs The Hague Royals

Donar-speler Amanze Egekeze (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in MartiniPlaza, na twee nederlagen tegen ZZ Leiden en Yoast United, weer eens gewonnen. Na een slechte eerste helft stelde de ploeg van coach Matthew Otten in de tweede helft orde op zaken tegen The Hague Royals uit Den Haag: 85-58.

The Hague Royals had tot nu maar één wedstrijd gewonnen en wist in de vorige wedstrijd, tegen ZZ Leiden, zelfs niet meer dan 27 punten in de hele wedstrijd te maken. De verwachting was dan ook dat Donar een zeer ruime overwinning zou behalen.

Bij Donar waren nog steeds Austin Luke en Thomas Koenis afwezig, en ook James Gavin was geblesseerd. De tegenstanders gingen enthousiast van start en kwamen al gauw met 2-9 voor. Vooral Jens te Velde (liefst 15 punten in het eerste kwart) was niet te stoppen. Na 10 minuten spelen stond Donar nog steeds 2 punten achter: 18-20. Ook in het tweede kwart duurde de malaise voort, waarbij vooral Willem Brandwijk en Lotanna Nwogbo voor de punten zorgden. Bij rust was er een kleine voorsprong: 38-35.

In het derde kwart bleek de pijp leeg bij The Hague Royals. Bij Donar lukte nu bijna alles, en de tegenstanders konden nauwelijks wat klaarspelen. Aan het eind van het kwart was het verschil al ruim: 69-49. In het laatste kwart werd de voorsprong nog wat verder vergroot.

Topscorers bij Donar was Lotanna Nwogbo met 20 punten. Bij The Hague Royals was Jens te Velde topscorer met 18 punten.