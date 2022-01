Donar: “Mooi dat er weer publiek welkom is, maar teleurgesteld over de aantallen”

nieuws

Donar-speler Lotanna Nwogbo (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Blij en toch ook weer niet blij. Dat is de reactie van basketbalclub Donar op de coronapersconferentie van het kabinet.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheidszorg lieten dinsdagavond weten dat er weer publiek welkom is bij sportwedstrijden. Wel gaan er aanvullende maatregelen gelden. Zo mogen er maximaal 1.250 bezoekers verwelkomd worden en moeten supporters op anderhalve meter van elkaar plaats nemen. In de praktijk betekent dit ongeveer 33% van de capaciteit gebruikt kan gaan worden.

“Stap die nu genomen wordt is te klein”

“We hadden gehoopt op meer”, reageert secretaris Gert-Jan Swaving van Donar. “Het aantal van 1.250 personen vinden wij teleurstellend. We hadden gehoopt dat we terug zouden gaan naar de situatie zoals die aan het begin van het seizoen was met een coronatoegangsbewijs, het dragen van een mondkapje tijdens bewegingen en een zaalbezetting van twee derde. De stap die nu genomen wordt vinden wij te klein.”

De eerstvolgende thuiswedstrijd van Donar staat voor 1 februari gepland. Tegenstander is dan Landstede Hammers uit Zwolle. “Hoe we het allemaal precies gaan organiseren, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Ook op je vraag hoe we die anderhalve meter afstand tussen supporters logistiek willen gaan regelen, moet ik nog even onbeantwoord laten. We hebben straks en ook morgen vergaderingen met het bestuur gepland staan. Dan zal er snel meer duidelijk worden. Dat geldt ook voor mensen die een kaartje willen kopen voor een eerstvolgende wedstrijd, die duidelijkheid komt snel.”