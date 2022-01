Diverse duels van Donar uitgesteld

sport

Donar-speler Jimmy Gavin (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Diverse basketbalwedstrijden die Donar deze week zou spelen zijn verplaatst, vanwege de coronamaatregelen. Donar zou vanavond, vrijdag en zondag een competitieduel spelen, maar alleen de laatste wedstrijd gaat door.

Voor woensdagavond stond een wedstrijd tegen Aris Leeuwarden op het programma, en voor vrijdag tegen Den Helder Suns. Die duels zijn verplaatst naar 16 en 19 februari. Zondagmiddag speelt Donar een thuiswedstrijd tegen het nog puntloze The Hague Royals.

Door deze en andere verplaatsingen begint het tweede deel van de BNXT League enkele weken later. Dat is een competitie waarin de beste Nederlandse en Belgische clubs tegen elkaar uitkomen. De hoop is dat er binnenkort weer publiek toegelaten mag worden.