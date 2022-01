“Dinsdag veel bewolking met in de ochtend regen, ook komende dagen buien”

nieuws

De komende dagen verlopen bewolkt waarbij er zo nu en dan buien vallen. Af en toe laat de zon zich even zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking waarbij er vooral in de ochtend geregeld lichte regen valt”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droog, al neemt de kans op een buitje later nog weer wat toe. Ook kan de zon dan af en toe even doorbreken. Met een maximumtemperatuur van 10 graden is het zacht. Er waait een vrij krachtige wind, windkracht 5 tot 6, en deze draait van het westzuidwesten naar het westnoordwesten.”

Tweede helft van de week

“Op woensdag blijft het tot de avond droog. Er is veel bewolking maar de zon schijnt ook af en toe. Het wordt 7 of 8 graden. Op donderdag is het bewolkt en valt er soms lichte regen of motregen. Het wordt dan 9 graden. Op vrijdag is er veel bewolking, breekt af en toe de zon door en valt er een bui of een buitje. Het wordt 6 of 7 graden.”

Weekend

“In het weekend is het op zaterdag droog en wordt het met af en toe zon 8 graden. Op zondag neemt de kans op regen weer toe en wordt het met 10 graden wat zachter. Waarschijnlijk lopen de temperaturen na het weekend verder op. De wind neemt af en de neerslag verdwijnt.”

