“Dinsdag veel bewolking, komende zaterdag kouder bij 4 of 5 graden”

Slaperstil. Hoek Friesestraatweg/Zijlvesterweg. Foto: Joris van Tweel

De komende dagen moeten we rekening houden met mist en gladheid. Ook op de langere termijn komt de vorst zo nu en dan om de hoek kijken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking, maar kan de zon in de loop van de ochtend ook af en toe even doorbreken”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 3 graden. In de avond is er kans op regen. Later klaart het op en daalt het kwik naar waarden rond of iets onder het vriespunt. Door deze setting is er grote kans op gladheid.”

“Woensdagochtend is er eerst kans op gladheid en mist. In de loop van de dag is er veel bewolking, en wordt het 5 of 6 graden bij rustig weer. Donderdag is er zo nu en dan zon en blijft het droog. Dan wordt het 8 graden. Kijken we verder vooruit, dan is er op vrijdag veel bewolking en blijft het droog bij 8 graden. Zaterdag is het kouder bij maximumtemperaturen van 4 of 5 graden. In de nacht naar zondag is er kans op een graad vorst. Zondag verloopt dan weer zachter bij 8 graden en ook dan blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt.”

