“Dinsdag veel bewolking, donderdag waterkoud en kans op een winters buitje”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De veranderingen in het weerbeeld zijn de komende dagen klein. Op donderdag wordt het tijdelijk wat kouder. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3, wordt het 7 graden. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 3 graden en blijft er veel bewolking aanwezig. Op woensdag is er veel bewolking met in de middag buiige regen. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind, windkracht 3 tot 4, wordt het 6 graden.”

“Op donderdag is het met een maximumtemperatuur van 4 graden waterkoud. Zo nu en dan zal de zon zich laten zien maar er is ook kans op een enkel buitje die een winters karakter kan hebben. Er waait een stevige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4. In de dagen daarna keert de rust weer terug. Vaak is het bewolkt, soms valt er een spatje motregen en de maximumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Volgende week is de kans op veranderingen klein.”

