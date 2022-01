“Dinsdag grijs en waterkoud, op donderdag zon maar ook een stevige westenwind”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het lijkt erop dat in de tweede helft van de week de zon zich weer wat gaat laten zien, hoewel de wind dan ook toe gaat nemen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag blijft het grijs en overwegend of helemaal droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 5 graden en het voelt waterkoud aan. De zuidwestenwind is zwak, rond windkracht 2. In de nacht naar woensdag ligt de minimumtemperatuur rond de 3 graden en is er kans op wat motregen en nevel. Op woensdag zijn er wolkenvelden en blijft het droog. Met wat meer wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het zachter, rond de 7 graden. In de nacht naar donderdag volgt regen.”

“Op donderdag wordt het met 9 graden nog wat zachter. Verder vallen er een paar buien of buitjes, maar kunnen we ook eindelijk de zon weer eens begroeten. Er waait wel een stevige westenwind, windkracht 4 of 5. Op vrijdag en zaterdag is er weer veel bewolking met vooral op zaterdag een bui. Zondag kan de zon weer even doorbreken. Vrijdag en zondag wordt het rond de 7 graden, op zaterdag wordt het mogelijk 10 graden. Na het weekend een aantal dagen kans op guur weer met veel wind uit het noordwesten en de mogelijkheid van een winterse bui. Het kwik gaat een paar graden omlaag.”

