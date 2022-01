Digitale Academie geopend om Groningen over drie jaar ‘meest digitaal geletterde stad’ te maken

nieuws

Alle inwoners uit de drie Noordelijke provincies kunnen, ongeacht voorkennis en opleidingsniveau, vanaf vandaag terecht op de Digitale Academie Noord-Nederland. De Academie brengt bestaande opleidingen van de Hanzehogeschool, Noorderpoort, de RUG en Biblionet Groningen op het gebied van digitale vaardigheden samen.

In eerste instantie is alleen het opleidingsaanbod in Groningen in kaart gebracht. Zo zijn voor digitaal laaggeletterden de bibliotheken in Groningen de plek om fysiek informatie op te doen over de mogelijkheden en de eerste stappen te zetten in de digitale wereld. Gebruikers kunnen een account aanmaken op de website van de Digitale Academie Noord-Nederland. Vervolgens kunnen zij, door het beantwoorden van een interactieve vragenlijst, een persoonlijk opleidingsaanbod vinden.

Met de Digitale Academie wordt eveneens een bijdrage geleverd aan de doelstelling uit het Akkoord van Groningen om in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te zijn. Volgens de samenwerkende partners worden digitale vaardigheden steeds belangrijker in het dagelijks leven en zijn ze in veel sectoren onderdeel geworden van de primaire bedrijfsprocessen. Ook bij de provincie Groningen (één van de initiatiefnemers), aldus gedeputeerde Mirjam Wulfse: “Als overheid ontwikkelen wij onze diensten steeds meer digitaal en het is heel mooi dat dankzij een initiatief als de Digitale Academie Noord-Nederland onze inwoners mee kunnen in deze digitale ontwikkelingen.”