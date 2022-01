Dierenambulance Groningen: “Een wolf in de Korrewegwijk? Nee, het was een hond”

nieuws

Foto: google maps

In de Korrewegwijk is het zondag het gesprek van de dag. Want liep er nu zondagochtend een wolf over straat? De Dierenambulance Groningen is duidelijk in haar antwoord: “Nee, het was geen wolf.”

Op beelden die via sociale media gedeeld worden is te zien dat een dier de Korreweg oversteekt tussen de kruising met de Heymanslaan en de Diephuisstraat. Verschillende fietsers knijpen bij het zien van de dier in de remmen. Omstanders denken al snel dat het om een wolf gaat. Een medewerker van de Dierenambulance Groningen laat weten dat het niet zo is. “Het gaat om een hond, om een herder. Deze was zijn baasje kwijt. Wij zijn ter plaatse gegaan en het goede nieuws is, is dat het dier inmiddels terug is bij de eigenaar.”

Ondanks dat galmt het wolf-verhaal nog behoorlijk na: “Dat herkennen wij ook wel. Hier komen ook diverse berichten binnen. Maar er was dus echt geen wolf.” Het is niet voor het eerst dat er meldingen binnenkomen over een wolf die mogelijk opduikt in Groningen. In het voorjaar van 2021 filmden voorbijgangers een mogelijke wolf bij Blijham. In 2015 zwierf er enige tijd een wolf rond in de buurt van Hoogezand.