“Deze fakkeltocht geeft het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat is heel fijn”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De fakkeltocht die zaterdagavond gehouden werd in Groningen heeft ruim 10.000 mensen op de been gebracht. Dat betekent ook ruim 10.000 verhalen.

Eén van die verhalen wordt verteld door Niels van der Wijk die in de Ommelanderstraat in Ten Boer woont. “Ik woon in een straat waarvan de huizen vrijwel allemaal gesloopt worden. Het gaat om identieke woningen die vanwege de aardbevingen versterkt moeten worden. Toch blijven er vier huizenblokken staan, en in één van de blokken woon ik. In 2015 kregen we te horen dat de woningen gesloopt worden en sindsdien zijn we aan het lijntje gehouden. Nu probeert men ons af te kopen met 30.000 euro.”

“Gelijke behandeling”

Van der Wijk gaat daar niet mee akkoord: “Ik wil gelijk behandeld worden. De buren krijgen een nieuwe aardbevingsbestendige woning, en ik krijg 30.000 euro. Ik slaap daar heel slecht van. Ik heb het gevoel dat ik het voor de helsdeuren weg moet slepen. Dat voelt niet fijn.” Van der Wijk heeft zijn verhaal zaterdagavond kunnen doen aan fractievoorzitter Lilian Marijnissen van de SP in de Tweede Kamer die ook mee loopt in de fakkeltocht. “Het was goed om mijn verhaal te kunnen vertellen, maar ik ben hier niet alleen voor mezelf. Ik ben hier ook voor al die andere duizenden mensen die in zak en as zitten.”

Een oplossing is volgens de Ten Boerster simpel: “Mensen moet gegeven worden waar ze recht op hebben. Er is in Den Haag jarenlang heel veel verdiend aan het Groningse gas. Ongeveer 88% van wat er verdiend is, is blijven hangen in Den Haag. En dat blijft daar ook. Dat kan niet. Daarom voelt het heel fijn om hier vanavond met heel veel andere mensen te staan. Je staat niet alleen.”

Bekijk hier het interview dat OOG-verslaggever Henri Haan met Van der Wijk voerde: