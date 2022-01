Demonstratie ondernemers zaterdag vervroegd naar half elf

nieuws

De actie van tientallen ondernemers in de horeca en winkeliers gaat zaterdag gewoon door, ondanks de versoepelingen die vrijdag werden bekendgemaakt. Wel is de demonstratie vervroegd naar half elf.

De organisatie doet dit in verband met de mogelijke drukte op zaterdag en vanwege de veiligheid. Premier Rutte maakte vrijdagavond bekend dat de winkels zaterdag weer open mogen; de horeca echter niet. De demonstratie is vervroegd van 11.50 uur naar 10.30 uur. De locatie van de demonstratie is de Grote Markt, nabij de Martinitoren.

Het betreft een ludieke actie die is opgezet door enkele ondernemers. Door de diverse lockdowns en andere maatregelen tegen de coronapandemie staat het water hen aan de lippen. Ze eisen een goede compensatieregeling. De deelnemende winkeliers en horeca-ondernemers plaatsen borden met informatie, delen koffie uit en bieden kleine spelletjes aan.