Deel A28 en Brailleweg twee weekenden afgesloten

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

In de weekenden van 28 tot 31 januari en 4 tot 7 februari is de A28 afgesloten vanaf Groningen-Zuid tot het Julianaplein voor verkeer richting Groningen. Ook de Brailleweg, inclusief de op- en afrit van de A28, is deze weekenden dicht.

De afsluitingen zijn van vrijdag 28 januari 22.00 uur tot maandag 31 januari 06.00 uur en van vrijdag 4 februari 22.00 uur en maandag 7 februari 06.00 uur.Ook de toerit vanuit Haren naar de A28 richting Groningen is tijdens deze weekenden afgesloten voor alle verkeer, behalve bussen. Verkeer op de A28 kan nog gebruikmaken van de op- en afritten bij Groningen-Zuid. Hier wordt een éénrichtingscircuit ingesteld. Fietsers en voetgangers kunnen hier wel langs.

Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de provinciale of rijkswegen. Verkeer uit Assen of zuidelijker kan via de N33 en de A7 naar Groningen of verder rijden. Verkeer vanuit Assen richting Drachten wordt omgeleid via de N386 (via Vries) en de N372 (via Peize). Voor verkeer tussen Tynaarlo en Groningen geldt dat zij via Groningen-Zuid worden omgeleid.