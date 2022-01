De Zwarte Raaf: “We zitten weer met de handen in het haar, en dat is in dit geval heel positief”

nieuws

Barbershop De Zwarte Raaf Foto: Wouter Holsappel

Na de harde lockdown die vier weken geduurd heeft mogen kappers zaterdag de deuren weer openen. Bij barbershop De Zwarte Raaf in Stad is men blij.

“Dit is geweldig nieuws”, vertelt eigenaar Ronald de Bont. “We zitten weer met de handen in het haar, en in dit geval is dat heel positief, haha. We hebben het vandaag ook gelijk druk. We wisten dat de lockdown tot 14 januari zou duren. Omdat onbekend was of het verlengd zou worden hadden we ons online reserveringssysteem al open gezet waardoor al heel wat mensen een afspraak hadden gemaakt. En wie ik vandaag ook spreek, klanten en medewerkers, iedereen is blij en gemotiveerd.”

Kom je vandaag veel coronakapsels tegen die wel een schaar en tondeuse kunnen gebruiken?

“Nou, dat valt mee. Deze lockdown was in principe niet zo heel lang. We hebben wel wat klanten gehad die eigenlijk in de week voor Kerstmis naar ons toe zouden, dus die hadden wel wat opgespaard, maar op zich valt het mee. Wel zien we dat veel mensen een afspraak proberen te maken. Daarom zijn we zondag en maandag ook open om het ergste leed maar te lenigen.”

Hoe ben je de afgelopen weken doorgekomen?

“We hebben er het beste van proberen te maken. We hebben wat klusjes opgepakt hier in de kapperszaak. We hebben het wat mooier gemaakt, we hebben wat dingen opgeknapt. Vorige week moesten we ook nog even hard werken om alles op tijd af te krijgen, maar dat is allemaal gelukt. En nu kunnen we weer heerlijk aan de slag. Heel fijn.”