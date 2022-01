“De telefoon staat roodgloeiend met mensen die hier een hapje willen eten”

nieuws

Foto: restaurant Bisque

Het versoepelen van de coronamaatregelen betekent dat ook restaurants weer hun deuren mogen open. Bij restaurant Bisque aan de Verlengde Hereweg is men blij.

“We hebben vanavond wel even staan juichen”, vertelt eigenaar Jan Gaastra enthousiast. “Dit is wel een lot uit de loterij. Het is ook heel mooi dat het kabinet een stapje verder durft te gaan dan wat het Outbreak Management Team adviseerde. Niet om 20.00 uur dicht maar om 22.00 uur. Dat geeft ons als restaurant toch de mogelijkheid om gerechten op een normale manier te serveren. Als we om 20.00 uur dicht hadden gemoeten, dan had het ook gekund, maar dan kun je het niet helemaal doen zoals wij eigenlijk willen.”

“Ik hoop dat we nu eens een jaar vol kunnen gaan draaien, zonder lockdowns”

Ook de aanvullende maatregelen zijn voor Gaastra geen probleem: “Het belangrijkste is dat we weer open kunnen, dat we gasten kunnen verwennen. We hebben genoeg mondkapjes aangeschaft en ook de afstandsregels zullen geen probleem zijn. En ik hoop echt dat we nu eens een jaar vol kunnen gaan draaien, zonder nieuwe lockdowns. Twee jaar geleden hebben we onze deuren geopend in Groningen, en we zijn echt toe aan eens een normaal jaar.”

“We gaan er iets heel gezelligs van maken”

In het restaurant is de afgelopen dagen hard gewerkt. “Afgelopen zaterdag liet ik al aan jullie weten dat het ongeveer zeven dagen kost om een restaurant vol in bedrijf te hebben. We hebben de afgelopen dagen ontzettend veel werk verzet. Voorbereidingen getroffen, spullen ingekocht, personeel ingepland. Een pens vol werk, maar ik ben super trots op iedereen. Morgen om 18.00 uur gaan we open, de wijnkelder ligt helemaal vol, en we gaan er iets heel gezelligs van maken.”

Reserveringen

Aan belangstelling ook geen gebrek: “Toen het nieuws door begon te sijpelen dat de restaurants weer open mochten, onze telefoon stond echt roodgloeiend. Ook op onze website was het druk. Wij hebben een systeem waarbij je online kunt reserveren. Voor de komende tijd zijn er al veel reserveringen binnen gekomen. Dus het is super om te horen dat mensen ondanks alles je niet vergeten zijn. Overigens ook een groot dankjewel aan al die mensen die de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van ons afhaalsysteem. Dat ging als een trein.” Op de vraag of dat niet wordt doorgezet reageert Gaastra: “Nee, dat is niet haalbaar. Vanavond was de laatste avond. Morgen gaan we ons volledig richten op ons restaurant. We kunnen niet twee dingen tegelijk doen, dat is te complex.”