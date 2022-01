De Stadswandeling: ‘Niemand had dit van hem verwacht!’

Door de coronacrisis wandelen Gronigners wat af. In de 42e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de W.A. Scholtenstraat.

Willem Albert Scholten werd op 6 oktober 1819 geboren in Loenen. Dat hij uiteindelijk zal uitgroeien tot één van de rijkste mannen van het land had niemand verwacht. Zijn toekomst zag er in die tijd niet rooskleurig uit maar met financiële hulp van zijn schoonvader opende hij 1841 een aardappelmeelfabriek in Groningen. Een aantal jaren later bezat hij meerdere ondernemingen, boerderijen en grond. Scholten overleed in 1892 en werd begraven op de Zuiderbegraafplaats in een gigantische grafkelder.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre ook aandacht aan geheime genootschappen, de voetballer en architect Evert van Linge en de Jeruzalemkerk.

Volgende week bezoekt het duo de Professorenbuurt.