De Stadswandeling: ‘Het hek is dicht!’

Tijdens de coronacrisis lopen Groningers wat af. In de 41e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de wijk Helpman.

Helpman was vroeger een dorp tussen Groningen en Haren in, het stond toen bekend als Helpen. Tegenwoordig kunnen we ons dit niet meer voorstellen en is het een populaire woonwijk in de stad. Sinds 1915 hoort Helpman bij de gemeente Groningen.

In deze aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre onder andere de Helperkerk, de oude brouwerij Keizer Barbarossa en gaan ze opzoek naar een molen.

Volgende week gaat het duo een bezoekje brengen aan de W.A. Scholtenstraat.