De Rijexamens in Groningen worden verplaatst. “Ik sta niet te springen,”

Vanwege de grootschalige werkzaamheden aan het Julianaplein, die tussen 11 februari en 9 mei plaats gaan vinden, gaat het CBR het aantal examens voor autorijbewijzen in de Stad fors terugbrengen. De meeste examens worden verplaatst naar Winschoten, Assen of Drachten.

Vanaf februari wordt het Julianaplein omgebouwd en wordt er veel verkeershinder op de ringwegen verwacht. Het CBR heeft daarom besloten om een groot deel van de examens te verplaatsen zodat leerlingen niet in de file komen te staan tijdens hun examen. Normaal gesproken worden er elk uur twaalf rijexamens afgenomen in Groningen. Dat worden er vanaf februari twee. De andere tien worden verplaatst naar Winschoten, Assen of Drachten. Vrachtwagen-, motor-, bus- en aanhangerexamens zijn voor deze periode helemaal van de baan in Groningen.

Het CBR kiest de nieuwe locatie van de examens op basis van de woonplaats van de examenkandidaten. Zo kunnen kandidaten ten westen van de stad uitwijken naar Drachten, kandidaten vanuit de zuidkant naar Assen en de oostelijke kandidaten kunnen afrijden in Winschoten. Deze verandering zorgt ervoor dat rijschoolhouders erg flexibel moeten zijn. “We moeten op een ander centraal punt afspreken en langere lessen inplannen zodat de leerlingen tijdens de les kunnen uitwijken naar de stad waar de leerling examen gaat doen, zodat ze daar nog wel kunnen oefenen,” aldus Willem Takens, directeur van Oosterpoort Groningen.

Op dit moment worden heel veel examens omgezet. Nog niet iedereen weet waar ze moeten afrijden. “Het liefste weet ik zo snel mogelijk hoe het zit zodat ik met mijn rijinstructeur kan afspreken dat we in Drachten gaan rijden zodat ik de route daar ken. Ik maak mij geen zorgen om mijn vaardigheden, maar een andere omgeving kan veel onduidelijkheden opleveren,” aldus Mike Darmeveil, een examenkandidaat.

Financieel heeft dit voor de rijschoolhouders ook een aantal gevolgen: “We maken extra kilometers en brandstof is niet goedkoop. We gaan ook meer tijd nodig hebben met de examenplanningen en die tijd willen we niet volledig belasten op de leerlingen dus we moeten meer ruimte houden in de planning,” zegt Takens. Er komt geen compensatie voor rijschoolhouders van CBR voor rijschoolhouders uit de stad Groningen.