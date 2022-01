De Nieuwe Poort gaat rond de 268 miljoen euro kosten

nieuws

De Nieuwe Poort, het te bouwen muziekcentrum in het Spoorkwartier, gaat ongeveer 268 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit de blauwdruk die het college van &&W heeft opgesteld, in opdracht van de gemeenteraad.

De Nieuwe Poort, de voorlopige naam van het muziekcentrum, krijgt een popzaal met 3.200 staplekken en een kleinere zaal voor klassieke muziek, en diverse kleine zalen voor bijvoorbeeld feesten en zakelijke evenementen. Ook wordt het een leer- en innovatiecentrum voor MBO, HBO en de RUG. Cultuurwethouder Bernd Benjamins zegt: “Het wordt een uitnodigende plek waar je graag binnenloopt, rond de klok wat te beleven valt en waar Groningers en bezoekers uit alle windstreken zich thuis voelen.”

Het muziekcentrum moet de opvolger worden van De Oosterpoort. Dat voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. De Nieuwe Poort moet ook aansluiten op de rest van het gebied ten zuiden van het hoofdstation. “Waar je straks ook loopt of fietst, het moet voelen als een mooi, groen en natuurlijk geheel waar altijd iets te doen is,” aldus Benjamins.

De investering van 268 miljoen euro is een tegenvaller. De kosten stegen ten opzichte van een eerdere raming in 2020, onder meer door de enorme kostenstijging in de bouwsector en het volledig duurzaam maken van het pand. Gekeken wordt onder meer naar medefinanciers, zoals de Europese Unie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin volgend jaar een besluit over De Nieuwe Poort neemt.