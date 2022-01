De komende twee weken worden de kerstbomen opgehaald

nieuws

Met ingang van maandag 3 januari kunnen in de gemeente Groningen de kerstbomen aan de straat worden gezet.

Kerstbomen kunnen zonder versiering, aarde of pot aan de straat worden gezet, waar normaal de afvalcontainer staat. De bomen moeten tussen 6.00 en 8.00 uur bij de straat worden gezet.

Wanneer in de wijken de bomen worden opgehaald valt te lezen op de website van de Gemeente. https://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer. Door de postcode en huisnummer in te vullen kun je zien wanneer in jouw wijk de kerstbomen worden opgehaald.

Wie de inzameling van de kerstbomen mist kan de kerstboom gratis inleveren bij een afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat of in Vinkhuizen.